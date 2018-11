Dave Grohl defendeu, em entrevista à Billboard, que nunca pensou que os seus Foo Fighters chegassem onde chegaram e se tornassem a banda alternativa mais bem-sucedida dos tops. A publicação norte-americana, que publica semanalmente os tops de música dos Estados Unidos e não só, revelou a tabela dos "maiores" artistas alternativos desde que compila tabelas dedicadas ao género musical: os Foo Fighters surgem em primeiro, com os Nirvana, ex-banda de Grohl, a quedarem-se pela 21ª posição.

Recordando os primeiros tempos dos Foo Fighters, o músico disse: "se alguém me dissesse que estaríamos aqui, agora, eu ter-lhe-ia dito que estava errado, que tal não seria possível". Grohl acrescenta ainda, "foi bom sentir que a vida tinha uma direção e que havia coisas que me entusiasmavam, porque não queria ficar preso ao momento em que os Nirvana acabaram. Estou orgulhoso daquilo que conquistámos. O maior desafio é a sobrevivência. E não me refiro à carreira musical, refiro-me à vida mesmo: sentimo-nos sortudos e abençoados por ainda estarmos aqui, sem dúvida, por sobrevivermos este tempo todo".

A tabela de "maiores artistas alternativos de todos os tempos" da Billboard, figuram em segundo lugar os Red Hot Chili Peppers e em terceiro os Green Day. A canção alternativa mais bem-sucedida de sempre é 'Uprising' dos Muse, com os Foo Fighters a surgirem em quinto lugar com 'The Pretender'. Veja o top 20 de ambas as tabelas abaixo.

Maiores Artistas Alternativos de Todos os Tempos da Billboard

1. Foo Fighters

2. Red Hot Chili Peppers

3. Green Day

4. Linkin Park

5. U2

6. R.E.M.

7. Pearl Jam

8. Incubus

9. Weezer

10. The Offspring

11. Bush

12. The Smashing Pumpkins

13. Muse

14. Blink-182

15. Cage The Elephant

16. Imagine Dragons

17. The Cure

18. Stone Temple Pilots

19. Staind

20. Three Days Grace

Maiores Canções Alternativas de Todos os Tempos da Billboard

1. Muse - 'Uprising'

2. Rise Against - 'Savior'

3. Feel It Still - Portugal. The Man

4. Muse - 'Madness'

5. Foo Fighters - 'The Pretender'

6. Imagine Dragons - 'Radioactive'

7. Cold War Kids - 'First'

8. Fuel - 'Hemorrhage (in My Hands)'

9. Peter Murphy - 'Cuts You Up'

10. Incubus - 'Drive'

11. The Neighbourhood - 'Sweater Weather'

12. Marcy Playground - 'Sex and Candy'

13. Arctic Monkeys - 'Do I Wanna Know?'

14. Green Day - 'When I Come Around'

15. Nickelback - 'When You Remind Me'

16. Lit - 'My Own Worst Enemy'

17. Live - 'Lightning Crashes'

18. Oasis - 'Wonderwall'

19. Staind - 'It's Been Awhile'

20. Milky Chance - 'Stolen Dance'