Os Car Seat Headrest estão confirmados no Vodafone Paredes de Coura, que se realiza em Paredes de Coura de 14 a 17 de agosto. O concerto dos norte-americanos tem lugar a 15 de agosto.

Inicialmente um projeto a solo de Will Toledo, Car Seat Headrest lançou variados álbuns no Bandcamp antes de chegar à Matador Records, pela qual lançou em 2015 "Teens of Style" (mistura de canções antigas regravadas) e em 2016 "Teens of Denial", um álbum inteiramente composto por originais.

Este ano, já assumindo a condição de banda, foi apresentada uma nova versão de "Twin Fantasy", de 2011, um dos álbuns lançados originalmente no Bandcamp. "Ansioso, borbulhento, corajoso, vital", assim o descreveu Luís Guerra, editor da BLITZ, no Expresso.

Os Car Seat Headrest já atuaram no Vodafone Paredes de Coura, em 2017, concerto a que a BLITZ assistiu. Em 2016, estrearam-se em Portugal em grande estilo, dando um dos melhores concertos da edição desse ano do NOS Primavera Sound.

O festival minhoto anunciou ainda Kamaal Williams, projeto do músico e produtor britânico Henry Wu. Hip-hop, grime, jazz e garage são alguns dos estilos que lhes estão associados. "The Return" é o mais recente disco do músico que se apresenta na Praia Fluvial do Tabuão a 17 de agosto.

Os passes gerais do festival estão à venda pelo preço de 90 euros.