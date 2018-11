O Spotify divulgou uma sessão gravada com o rapper Mac Miller para o programa "Singles", pouco tempo antes da morte deste.

Este mini-EP conta com versões ao vivo de canções como 'Dunno', presente em "Swimming", último álbum de Miller, e 'Nothing From Nothing', original de Billy Preston.

Recorde-se que Mac Miller morreu no passado dia 7 de setembro, aos 26 anos, devido a uma sobredose de drogas.

Ouça aqui: