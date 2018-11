Beck foi uma das muitas figuras públicas a homenagear Stephen Hillenburg, o criador da série de animação "SpongeBob SquarePants", após a morte deste.

No Facebook, o autor de 'Loser' expressou a sua tristeza pela morte de Hillenburg, de quem foi vizinho e o qual desenhou as capas dos primeiros discos lançados por Beck - capas essas que, aliás, partilhou juntamente com a nota.

"Lembro-o como sendo um tipo genuinamente querido", escreveu. "Tive a sorte de o encontrar num aeroporto, há alguns meses. Envio as minhas condolências à família e a todos os amigos que hoje sentem a falta dele".