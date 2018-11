A guitarrista australiana Tash Sultana é a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive 2019, atuando no dia 12 de julho, no palco Sagres.

Este concerto marcará a estreia de Tash Sultana em Portugal, para apresentar "Flow State", álbum editado em agosto deste ano. Ao longo dos últimos meses, a artista de 23 anos tem sido apontada como um dos grandes novos valores da música internacional, sendo descrita como uma "one-woman band".

Sultana junta-se, assim, aos anteriormente confirmados The Cure, Smashing Pumpkins e Bon Iver no cartaz do NOS Alive, que se realiza de 11 a 13 de julho. A australiana está, também, confirmada no festival Mad Cool, em Madrid, que se realiza nas mesmas datas que o evento português.

Os bilhetes para o NOS Alive já se encontram à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).