Antes de ser forçado a terminar mais cedo um concerto dos Guns N' Roses em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, devido a doença, Axl Rose deu uma entrevista a um jornal local onde foi chamado a escolher a banda que melhor ocupa o 'trono' do rock n' roll. A sua resposta foi Queen.

"São a melhor banda de sempre, e o Freddie Mercury o melhor frontman de sempre", afirmou. "E são-no porque tocavam vários estilos diferentes. A escolha é fácil".

Fácil até porque, recorde-se, Axl Rose participou com a sua banda no concerto de tributo a Freddie Mercury em 1992, alguns meses após a morte do músico, aí interpretando 'Bohemian Rhapsody' com Elton John e os restantes Queen.

Nessa mesma entrevista, chamado a discorrer sobre várias preferências, o líder dos Guns N' Roses mencionou Nova Iorque como a sua cidade de eleição. "Para mim será sempre uma cidade especial", disse. "Quando estávamos em Los Angeles, tocávamos nos clubes de Hollywood, mas era em Nova Iorque que queríamos estar. Tocámos lá muitas vezes, é uma cidade com muitas memórias".