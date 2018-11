Morreu Stephen Hillenburg, criador da popular série de animação "SpongeBob SquarePants". Tinha 57 anos.

Hillenburg havia sido diagnosticado em 2017 com esclerose lateral amiotrófica, doença que provoca a morte dos neurónios que controlam os músculos voluntários, e para a qual não existe cura conhecida.

Um representante da Nickelodeon, canal onde a série é transmitida, emitiu um comunicado no qual expressa o seu pesar pela morte de "um amigo e um parceiro criativo".

"Ele deu ao 'SpongeBob SquarePants' um sentido de humor e de inocência únicos, que deu alegrias a gerações de crianças e famílias de todo o mundo. As suas personagens resistirão como um lembrete do valor do otimismo, da amizade e do poder ilimitado da imaginação".

Stephen Hillenburg começou a trabalhar em "SpongeBob SquarePants" logo após ter produzido uma outra série de animação para a Nickelodeon, "Rocko's Modern Life" [em Portugal transmitida pela SIC], tendo sido emitidos até hoje 250 episódios da série, para além de dois filmes.

Desde 1999, ano em que se estreou em televisão, "SpongeBob SquarePants" já venceu mais de 70 prémios, incluindo quatro Emmys.