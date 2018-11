Há mais dois nomes confirmados no Vodafone Paredes de Coura, que se realiza em agosto do próximo ano, no Alto Minho.



Aos norte-americanos The National, ontem anunciados para 14 de agosto, juntam-se agora o norueguês Boy Pablo e o duo de Paris Acid Arab.

Ambos tocarão no Vodafone Paredes de Coura a 15 de agosto.



Em 2019, o Vodafone Paredes de Coura realiza-se a 14, 15, 16 e 17 de agosto.



Os passes para o festival já estão à venda e custam 90 euros.