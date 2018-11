A revista norte-americana Paste revelou a sua lista de melhores álbuns do ano.

A liderar a contagem está Lucy Dacus, a cantora e compositora que este ano lançou o segundo álbum, "Historian".

Em agosto, Lucy Dacus tocou pela primeira vez em Portugal, atuando no Vodafone Paredes de Coura. Recorde aqui a entrevista que a autora de 'Nightshift' deu, nessa altura, à BLITZ.

Numa lista com muitas mulheres, destaque para o terceiro lugar de Courtney Barnett, o quarto de Soccer Mommy, o quinto de Snail Mail ou o sexto de Mitski.

Em nono surge “Double Negative”, dos Low, que a revista Uncut colocou em primeiro lugar da sua lista. Os Shame, número 1 da Rough Trade, estaõ em 12º e as U.S. Girls, que no passado sábado atuaram no Super Bock em Stock, em 13º.



Veja aqui os primeiros 20 da lista da Paste:



1. Lucy Dacus - Historian

2. Parquet Courts - Wide Awake

3. Courtney Barnett - Tell Me How You Really Feel

4. Soccer Mommy - Clean

5. Snail Mail - Lush

6. Mitski - Be the Cowboy

7. Pusha T - DAYTONA

8. Rolling Blackouts Coastal Fever - Hope Downs

9. Low - Double Negative

10. Hop Along - Bark Your Head Off, Dog



11. Amen Dunes - Freedom

12. Shame - Songs of Praise

13. U.S. Girls - In a Poem Unlimited

14. Janelle Monáe - Dirty Computer

15. The Decemberists - I'll Be Your Girl

16. Sunflower Bean - Twentytwo in Blue

17. MGMT - Little Dark Age

18. Father John Misty - God's Favorite Customer

19. Robyn - Honey

20. Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino



Esta é a segunda parte da lista da Paste (até ao 50º lugar, com os Yo La Tengo).