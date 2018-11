Os norte-americanos The National estão confirmados no festival Vodafone Paredes de Coura, atuando a 14 de agosto.



Este é o regresso dos autores de “Boxer” ao festival minhoto, onde deram o seu primeiro concerto de sempre em Portugal, na famosa edição de 2005 (onde atuaram, também, os Arcade Fire ou Nick Cave).



Em 2019, o Vodafone Paredes de Coura realiza-se a 14, 15, 16 e 17 de agosto.



Os passes já estão à venda, custando 90 euros.



O último álbum dos The National, “Sleep Well Beast”, saiu no ano passado; este ano, a banda do Ohio apresentou-se no NOS Alive.