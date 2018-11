O rapper norte-americano Tekashi 6ix9ine declarou-se inocente dos crimes de extorsão e posse ilegal de armas, duas das acusações que lhe foram feitas e devido às quais se encontra detido há uma semana.

Segundo a Pitchfork, o pré-julgamento de 6ix9ine foi marcado para o dia 22 de janeiro, ao passo que o julgamento em si está marcado para o dia 4 de setembro do próximo ano.

Os outros acusados, que juntamente com o rapper fazem alegadamente parte do gangue Nine Trey Bloods, também se declararam inocentes. Todos foram acusados dos dois crimes supracitados e ainda de homicídio, assalto à mão armada, agressão e tráfico de drogas.

Caso seja condenado, 6ix9ine poderá vir a passar um mínimo de 32 anos na prisão, arriscando ainda a prisão perpétua.