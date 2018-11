"Love", de Michael Bublé, entrou para o segundo lugar do top nacional de vendas de álbuns, ficando apenas atrás de "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos", de Tony Carreira, que mantém a liderança. "A Star is Born", banda sonora do filme com o mesmo nome assinada por Lady GaGa e Bradley Cooper, sobe para a terceira posição.

O disco "Down the Road Wherever", de Mark Knopfler, estreia-se na sexta posição; "LM5" das Little Mix entra para o 11º lugar; o disco de homenagem a Carlos Paião, "Paião", entra para o 20º; "Caution", de Mariah Carey, para o 22º; e "Delta", dos Mumford & Sons, para o 44º.

1. Tony Carreira - "As Canções das Nossas Vidas - Acústico - 30 Anos"

2. Michael Bublé - "Love"

3. Lady GaGa e Bradley Cooper - "A Star is Born"

4. Muse - "Simulation Theory"

5. Matias Damásio - "Augusta"

6. Mark Knopfler - "Down the Road Wherever"

7. Cuca Roseta - "Luz de Natal"

8. Luísa Sobral - "Rosa"

9. Queen - "Bohemian Rhapsody"

10. Mariza - "Mariza"

A liderar a tabela de streaming está 'Taki Taki', tema que junta DJ Snake com Cardi B, Selena Gomez e Ozuna, com 'Than U, Next', de Ariana Grande, a descer para o segundo lugar.

1. DJ Snake feat. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B - 'Taki Taki'

2. Ariana Grande - 'Thank U, Next'

3. XXXTentacion & Lil Pump feat. Maluma & Swae Lee - 'Arms Around You'

4. Lady GaGa & Bradley Cooper - 'Shallow'

5. DJ Dadda feat. Plutónio - 'Cafeína'

6. Bad Bunny feat. Drake - 'MIA'

7. Marshmello & Bastille - 'Happier'

8. Imagine Dragons - 'Natural'

9. Sippinpurpp - 'Sauce'

10. Khalid - 'Better'