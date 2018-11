O norte-americano Micah P. Hinson tem regresso marcado a Portugal no início do ano. O músico texano sobe ao palco do MusicBox, em Lisboa (início às 22h00), no dia 23 de janeiro e atua no Theatro Circo, em Braga (início às 23h59), no dia 1 de fevereiro: os bilhetes para ambos os concertos estão à venda nos locais habituais, custando, respetivamente, €12,00 e entre €5,00 e €10,00.

Consigo, Hinson traz o mais recente álbum, "When I Shoot at You With Arrows, I Will Shoot to Destroy You", editado em outubro passado. Inspirado por situações tão díspares quanto a sua relação com as drogas, um grave acidente que sofreu ou o tempo que esteve preso, o registo foi gravado em apenas 24 horas com a colaboração de uma série de músicos que o influenciaram que decidiu não nomear individualmente mas que apresenta como The Musicians of the Apocalypse.