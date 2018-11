Bob Dylan e Neil Young serão cabeças de cartaz conjuntos na próxima edição do festival britânico British Summer Time (BST), que se realizará no Hyde Park (Londres), em julho.

Para James King, vice-presidente sénior da promotora AEG Presents, "ser capaz de juntar dois dos maiores ícones culturais para este dia histórico resultará naquele que será, possivelmente, o maior evento que já organizámos em Hyde Park".

Dylan e Young atuarão no dia 12 de julho, com os bilhetes para o evento a serem colocados à venda esta sexta-feira, dia 30 de novembro.

O BST costuma realizar-se em dois fins de semana de julho; o segundo coincide parcialmente com datas do festival português NOS Alive. Em 2018, Roger Waters, The Cure, Michael Bublé, Eric Clapton e Bruno Mars foram cabeças de cartaz.