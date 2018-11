Donald Trump esteve recentemente em Tupelo, no Mississippi, a terra de natal do Rei do Rock: Elvis Presley.

O presidente dos EUA deixou elogios ao falecido músico, explicando até que, no passado, o comparavam com este: "À parte ser louro, diziam-me que parecia o Elvis. Sempre achei que era um grande elogio", afirmou.

