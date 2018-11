A dupla franco-chilena Nova Materia, composta por Caroline Chaspoul e Eduardo Henriquez, estreia-se em Portugal com um concerto no MusicBox, em Lisboa, esta quinta-feira, 29 de novembro. Consigo, o grupo traz o primeiro álbum, "It Comes", um caldeirão onde juntam eletrónicas, músicas do mundo e punk, editado em setembro passado.

O concerto em Lisboa terá início às 22h30 e os bilhetes, à venda nos locais habituais, têm preço único de €12,00. Veja abaixo o vídeo de 'Follow You All the Way", gravado este verão na serra de Sintra, contando com realização da portuguesa Catarina Limão.