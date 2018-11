Os Capitão Fausto vão passar o dia de Natal com os seus fãs, no Musicbox, em Lisboa.



Na noite de 25 de dezembro, a banda de Lisboa dará um concerto naquela sala do Cais do Sodré, prometendo apresentar as canções do novo álbum, a sair em breve, “A Invenção do Dia Claro”.



“Natal é sinónimo de regresso a casa e é isso que o Musicbox e os Capitão Fausto têm para propôr: uma festa em família pós-peru, quem sabe ainda com mais peru”, pode ler-se no comunicado.



Os bilhetes já estão à venda e custam 15 euros.



Até às 6h da manhã, e depois do concerto de Capitão Fausto, a pista de dança do Musicbox ficará a cargo dos Cuca Monga DJs.



Muito recentemente, os Capitão Fausto tocaram no Super Bock em Stock, em Lisboa.

