Tim Booth, líder dos James, recordou em entrevista ao jornal Guardian o momento em que quase chegou a vias de facto com Nick Cave: "fingi ser jornalista, em 1986, e entrevistei-o quando ele dava nas drogas à séria. Quase andámos à porrada, e foi hilariante - ele estava tão fora que não conseguia lutar com ninguém. Depois, descobriu quem eu era e expulsou-nos!".

O músico britânico diz, no entanto, que ainda adora o australiano, "é um dos grandes escritores de canções": "a nossa música não tem nada a ver com a do Nick Cave, mas sempre tive um grande respeito por ele. Não penso que ele goste dos James, de todo". Na mesma entrevista, Booth diz também ser admirador de Regina Spektor e Sufjan Stevens.