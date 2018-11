Um vídeo partilhado pelo website TMZ mostra Tekashi 6ix9ine a vangloriar-se de ter pago 30 mil dólares (26 mil euros) a um sicário, para que este matasse o primo do também rapper Chief Keef.

O vídeo faz parte de uma conversa de 6ix9ine com Tado, primo de Keef, através do Facetime. Segundo o TMZ, foi gravado poucos dias antes de Chief Keef ter sido alvo de uma tentativa de homicídio, em Nova Iorque.

Os dois rappers entraram em "guerra" nas redes sociais no passado mês de maio, tendo Keef sido apanhado num tiroteio em Times Square, à porta do W Hotel. À altura, as autoridades investigaram um possível envolvimento de 6ix9ine no caso.

O autor de 'Gummo' está neste momento detido após ter sido acusado de vários crimes, e corre o risco de vir a ser condenado a prisão perpétua.

Veja o vídeo: