Depois de atuarem no festival Super Bock em Stock, vários músicos que integravam o cartaz agradeceram ao público no Instagram.

Foi o caso do brasileiro Tim Bernardes, que disse ter amado o concerto, de Conan Osiris, que deixou uma palavra de conforto àqueles que não conseguiram entrar no seu concorrido espetáculo no Tivoli, ou dos Saxophones, que até nos comentários se mostraram felizes com a receção do público português.

