Os Smashing Pumpkins são a mais recente confirmação para a próxima edição do festival NOS Alive, atuando no palco NOS no dia 13 de julho.

A banda norte-americana regressa assim ao festival de Algés, por onde já passou em 2007, na primeira edição do mesmo.

Na calha estarão não só os grandes clássicos da banda, mas também "Shiny and Oh So Bright, Vol. 1", novo álbum dos Smashing Pumpkins, que voltou a reunir num mesmo LP três dos quatro membros da formação clássica da banda: Billy Corgan, James Iha e Jimmy Chamberlin.

Os Smashing Pumpkins irão, assim juntar-se aos já confirmados Bon Iver e The Cure na edição de 2019 do NOS Alive. O festival decorre de 11 a 13 de julho e os bilhetes já se encontram à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 65 euros (diário) aos 149 euros (passe geral).