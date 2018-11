O primeiro trailer para o remake de "O Rei Leão" já bateu recordes, ultrapassando os 220 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas em que esteve online.

"Obrigado à nossa alcateia por terem feito com que o trailer de 'O Rei Leão' se tornasse no mais visto de sempre", escreveu a Disney nas redes sociais.

O remake, que conta com as prestações de Beyoncé e Donald Glover, irá chegar às salas de cinema em julho do próximo ano. (Re)Veja o trailer: