O vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson, revelou ter votado "sim" à saída do Reino Unido da União Europeia, explicando o porquê.

Em entrevista à revista francesa L'Obs, Dickinson começa por dizer que a União Europeia seria melhor governada por músicos, já que estes "se entenderiam".

"A música dos Iron Maiden é uma música global. Temos fãs em todo o lado. A Austrália, o Japão e a América não são parte da União Europeia e os músicos de lá não têm problema em cá vir", disse.

"Há muitas tretas e histórias de terror a serem inventadas pelos dois lados, o que acho que revela falta de maturidade", continuou, explicando ainda que a União Europeia "não satisfaz as democracias da Europa".

Sobre se o Reino Unido poderia vir a ser "humilhado" pela União Europeia devido à saída, Dickinson disse que tal era "um absurdo". "É absurdo pensar que a quinta maior economia do mundo irá ser punida por uma decisão democrática tomada pelo seu povo", afirmou.

"Para nós, a União Europeia é um mercado comum, com algumas vantagens. Mas a maioria dos ingleses, até aqueles que votaram pela permanência na União, não quer fazer parte de uma federação".

"O Reino Unido foi sempre uma nação comercial, negociando com o resto do mundo. Só olhámos para a Europa como uma fonte de troca a partir dos anos 60. O Brexit irá na verdade abrir-nos as fronteiras: irá abrir o Reino Unido ao resto do mundo", explicou.

O músico diz, ainda, que toda esta discussão em torno do Brexit será rapidamente esquecida após o acordo final entre o Reino Unido e a União Europeia. "As pessoas vão dizer, 'há uma nova relação com o Reino Unido, fim de história'".

"E, depois, podemos todos dar-nos uns com os outros, negociar uns com os outros, fazer música, fazer amor e garantir que o Vladimir Putin não acaba a mandar nos nossos países", rematou.