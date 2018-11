Os fãs da música dos anos 80 poderão ter uma soirée inesquecível num festival lisboeta. Uma atuação dos New Order em território português - a segunda da sua longa carreira - será anunciada muito em breve.

Porém, os sucessores dos Joy Division não se apresentarão no Porto mas sim num festival à beira rio que não deixa nada para a concorrência. Não se admire se, no mesmo evento, ou na mesma noite, der por si a cantar 'Love Will Tear Us Apart' e 'Friday, I'm in Love'.

Para aguçar o apetite, fica aqui o alinhamento do último concerto dos New Order em Londres, há duas semanas.