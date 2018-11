Uma sondagem realizada pelo website The Hollywood Reporter revelou que o remake mais desejado pelo grande público é de "Regresso Ao Futuro", clássico filme de 1985.

71% dos inquiridos escolheram o filme, com 69% a escolher também "Toy Story", 68% "Indiana Jones" e 67% "Parque Jurássico" para eventuais remakes.

Estes resultados não foram, no entanto, bem acolhidos nas redes sociais; no Twitter, há quem lhe chame "a pior ideia da história do cinema", e quem sugira "um remake do 'Regresso Ao Futuro' no qual viajam para o passado e impedem o remake de 'Regresso Ao Futuro' de acontecer"...