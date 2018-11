Rami Malek explicou que foi a sua honestidade a permitir-lhe ficar com o papel principal em "Bohemian Rhapsody", após ter dito aos produtores que não sabia cantar.

"Juntámo-nos para uma reunião de seis horas. O Graham King [produtor] só me tinha visto no 'Mr. Robot', onde interpretei um ser humano alienado, ansioso, com uma personalidade muito diferente da do Freddie", afirmou.

"Eu disse-lhe que não sabia cantar ou tocar piano. Mas disse-lhe que, se me dessem tempo, chegaria lá".

Uma aposta que deu frutos, já que a prestação de Rami Malek está a ser elogiada por quase todos - Brian May, guitarrista dos Queen, disse já que o ator "merece o Óscar".