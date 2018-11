Foi divulgada uma entrevista inédita com Kurt Cobain, onde o vocalista e guitarrista dos Nirvana revela quanto ganhou a banda com as gravações de "Nevermind", icónico álbum lançado em 1991.

Segundo explicou Cobain à CTV, a banda recebeu 175 mil dólares (algo como 154 mil euros) da editora Geffen pelo disco. "33% para impostos, 15% para o nosso advogado, 10% para o manager, 70 mil dólares para a Sub Pop. Ficámos com 20 mil para comprar equipamento".

Na entrevista, feita quatro dias antes do lançamento de "Nevermind", o músico diz ainda não ter "um sítio para viver", sendo que recebe parte do adiantamento da editora todos os meses. "Financeiramente estamos bem, é mais dinheiro do que alguma vez tive na vida", contou.

Estes números viriam, naturalmente, a aumentar; "Nevermind" tornou-se num dos álbuns mais celebrados dos anos 90, tendo vendido mais de 30 milhões de cópias até aos dias de hoje.