Mal Meghan Remy e a sua trupe (ao todo, a banda tem sete pessoas) entram no palco do Coliseu dos Recreios, um fã mais apaixonado exclama: "We love you, Megan!". A declaração de amor não é retribuída, nem naquela altura nem até ao final do concerto, que acaba com Miss Remy e dois dos seus companheiros sentados em cima dos amplificadores, cantando e gritando palavras de ordem, antes de, com o resto do grupo, se posicionarem como estátuas, recebendo de forma imóvel os aplausos do público.



Há cerca de uma década que Meghan Remy, que tem nacionalidade canadiana e norte-americana, colabora com numerosos músicos e lança discos, que os rótulos classificam como "pop experimental". Em 2015, a artista radicada em Toronto juntou-se à 4AD, e a afiliação àquela editora conferiu uma maior notoriedade aos álbuns lançados desde então: "Half Free", desse ano, e "In a Poem Unlimited", de 2018.



No Super Bock em Stock, o andamento do espetáculo começou por ser lânguido, condizendo com a dança mais ou menos desencontrada que Meghan Remy e a segunda cantora da banda vão protagonizando. À medida que o coliseu vai enchendo, os diferentes "atores" das U.S. Girls assumem um protagonismo que se pressente ser mais calculado do que espontâneo - o solo de guitarra, tocado por um músico que, ao longe, parece uma versão mais jovem de Santana; o solo de saxofone; novamente as "girls" paradas, em sentido, como numa peça de teatro onde a comunicação se faz pelo som e pela expressão corporal, não por palavras dirigidas diretamente à plateia.



Sobre o aplaudido "In a Poem Unlimited", escreveu este ano a Interview: "Enquanto muito do trabalho inicial de Remy se centra nas mulheres, desta vez muitas das canções são dirigidas a homens, do Presidente Obama a São Pedro. Embora tematicamente seja o seu disco mais negro - versando a raiva e a vingança -, as suas canções são uma mistura cintilante de disco, glam rock, R&B e pop, todas misturados de forma psicadélico".



E, de facto, ao longo de uma hora, apanhamos com estilhaços de soft rock, reggae, eletrónica e uma exploração de rock mais fuzzy, passando-nos pela memória bandas e artistas como Tune-Yards, mas também Feist (nos momentos mais melodiosos da voz de Remy), Blondie, Björk e até Fleetwood Mac.



Nunca exatamente pop, mas nunca demasiado longe disso, as U.S. Girls parecem levar a cabo um plano, amiúde teatral, com o qual se divertem mais do que boa parte da plateia - que, ainda assim e em boa parte, se mantém no coliseu até ao final, curiosa e atenta.

Com três músicos empoleirados nos amplificadores, e Meghan Remy já sem as suas sandálias altas, a despedida da banda-projeto, ao som de um crescendo rock-funky, foi dos momentos mais "inclusivos" do espetáculo, com o entusiasmo a sair do palco para contaminar a plateia - mais vale tarde do que nunca.