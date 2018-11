Os leitores da revista Revolver elaboraram uma lista com as cinco melhores versões de temas heavy metal, que não se insiram nesse género em particular.

Da lista fazem parte nomes como Tori Amos, Ryan Adams e, claro, Johnny Cash, cuja versão de 'Hurt' dos Nine Inch Nails foi elogiada pelo próprio Trent Reznor: "Essa canção já não é minha", disse uma vez.

Veja aqui a lista:

5. Cake - 'War Pigs' (Black Sabbath)

4. Ryan Adams - 'Wasted Years' (Iron Maiden)

3. Charles Bradley - 'Changes' (Black Sabbath)

2. Tori Amos - 'Raining Blood' (Slayer)

1. Johnny Cash - 'Hurt' (Nine Inch Nails)