Entra em palco, esguio, aquele penteado mod que já nasce com os brits e a jovem figura de sempre, 55 anos que o tempo cuidou de tratar bem. A banda de eficazes ‘figurantes’ ocupa os seus lugares e ele, apresentando-se ao povo, coloca-se debaixo do foco de luz, fitando a primeira fila. Traz uma guitarra.



Em palco, meio coliseu mal medido recebe Johnny Marr como um herói. Quem veio, não veio desconfiado. A primeira canção é ‘The Tracers’, segundo momento do seu terceiro álbum a solo, “Call the Comet”, lançado este ano. Mas Johnny Marr está aqui porque foi, durante cerca de seis anos da sua juventude, guitarrista e compositor nos Smiths, a banda mais querida do indie sensível dos anos 80, e uma das poucas desse calibre a resistir a um regresso saudosista.



Se Morrissey (seu partner in crime nesses tempos idos) teve, a solo, canções que lhe prolongaram o encanto, Marr foi sempre mais um ‘talento ao seu dispor’ - que o digam Electronic, The The ou, já neste século, os Modest Mouse e os Cribs - do que um maestro incontestado. Nem na sua encarnação ‘+ the Healers’ nem nos três álbuns que, nos últimos dez anos, assinou por conta própria houve algo que se equiparasse a uma canção média-boa dos Smiths. Marr, o wiz kid nunca se tornou professor. Pareceu mais feitio do que fatalidade.



À segunda canção, a primeira comoção. ‘Bigmouth Strikes Again’, relíquia intocável de “The Queen Is Dead”, mostra-nos que se fecharmos os olhos quase tudo é como dantes. Mesmo que nos diga que não, no repertório Smiths Marr canta à Morrissey. Como não? Morrissey trancou-o a cadeado: não há outra forma de Smiths soar aceitável, sem aquelas voltas, aqueles serpenteares na voz, ela própria condutora da música que Marr, em estado de graça, compôs. Ajuda francamente que o guitarrista faça competentemente o seu papel de vocalista: não se verificam os mesmos arrepios medonhos que Peter Hook insiste em causar-nos quando canta Joy Division. Se pensarmos muito, pensamos nisto: esta é a música de Marr, mas estas não são as palavras de Marr; estas não são as dores ou as desadequações de Marr. Suspender temporariamente o pensamento é, contudo, opção igualmente válida.



Há canções recentes de Johnny Marr que indiciam que este é o mesmo homem que nos deu a guitarra bailante de ‘This Charming Man’: uma é ‘Hi Hello’, esquecida esta noite; outra é ‘Day In Day Out’, lembrada, que só deslustra quando Marr termina em modo guitar hero com riffalhada cintilante.



Não foi um concerto equilibrado. Uma certa apatia instala-se em ‘New Dominions’ e o meio do espetáculo é para die hard fans: ‘Bug’, letra pobre e música vitimada por um incómodo hard rock 80s, não cativa. Em boa hora, a ambiental, hipnótica e ondulante ‘How Soon Is Now’ (segunda aparição divina) vem em nosso socorro. É um monumento sónico recriado obstinadamente segundo a matriz. Marr é outra vez Morrissey na voz e, à segunda, o conforto deste lado da barricada é maior. O talento está na guitarra mas a voz sai-lhe sem esforço.



A passagem por ‘Getting Away With It’ (que o seu autor apresenta como uma canção disco de Manchester), evocação dos Electronic, não surte grande reconhecimento, e ‘Walk Into the Sea’, negra e a arder devagar, abre caminho a nova secção de indiferença, com ‘Spiral Cities’, single ineficaz de “Call the Comet”, e ‘Easy Money’, recuperação não especialmente feliz de “Playland”.



Manobra certa na altura certa (o fim de um concerto que nos pareceu um tanto mais curto do que o anunciado), ‘There Is a Light That Never Goes Out’ trata de nos devolver a bonomia. A letra, de Morrissey, é das mais arrebatadoras de sempre da pop (e Marr volta a fazer boa figura ao microfone), a música - composta pelo guitarrista quando este não contava mais do que 22 anos - é praticamente um standard. Acabar assim é quase como fazer batota, mas ninguém protestou.