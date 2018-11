Nicki Minaj viajou recentemente para a China, onde deveria atuar no festival DWP China, em Xangai. "Deveria", porque o concerto acabou por não se realizar após se ter descoberto que o festival não passava de uma fraude.

A rapper, que iria receber mais de 2,5 milhões de euros por 90 minutos de concerto, recusou-se a subir ao palco já montado para a receber - e com milhares de fãs à sua espera.

O caso começou a criar contornos bizarros quando o website do festival partilhou um comunicado no qual anunciava o cortar de relações com a marca indonésia DWP, responsável por um dos maiores eventos dedicados à música eletrónica em toda a Ásia.

A DWP, podia ler-se, "não está associada a este evento", que deveria ter-se realizado a 17 e 18 de novembro, "e o cartaz anunciado não foi autorizado pela marca".

Para além de Nicki Minaj, também DJ Snake e Luis Fonsi, co-autor de 'Despacito', estavam confirmados no cartaz.

A bizarria não ficaria por aí; a 17, a organização do festival anunciou que a DWP era, de facto, patrocinadora do mesmo, produzindo ainda um mandato no qual isso estaria explícito.

Após a rapper se ter recusado a atuar, foi dito aos festivaleiros presentes em Xangai que o espetáculo havia sido cancelado devido a problemas com a voz de Minaj.

A autora de 'Anaconda' não falou publicamente sobre este caso, à parte um vídeo partilhado nas redes sociais no qual promete voltar a Xangai no futuro - e com "um melhor parceiro".