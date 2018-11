Confirmando ao vivo a impressão com que ficámos ao ouvir o seu segundo álbum, “The Future and The Past”, editado em junho passado, a norte-americana Natalie Prass mostrou esta noite na sala maior do Cinema São Jorge, em Lisboa, que as suas novas canções não têm o brilho daquelas que incluiu no registo de estreia homónimo, de 2015. Ou isso ou a tradução para palco fica aquém das reais possibilidades de temas eficazes mas algo pálidos.

Elegante, envergando um vestido azul metalizado, a fazer pandã com as indumentárias dos músicos que a acompanharam, Prass começou cheia de funk com ‘Oh My’ e ‘The Fire’, mas rapidamente nos apercebemos de que falta alguma magia quando ‘Lost’, um dos temas mais intensos de “The Future and The Past”, não consegue agarrar-nos. O lume continua brando com ‘Your Fool’, recuperado ao primeiro disco, e nem com uma fabulosa ‘Bird of Prey’, bastante diferente do original de estúdio, consegue convencer-nos.

Talvez seja da banda, competente mas algo maquinal, a pender para o aborrecido, mas a verdade é que o concerto só começa a resultar quando a artista se solta em ‘Never Too Late’ (“esta é a minha favorita do novo álbum”) e dedica a politizada ‘Ship Go Down’, que rapidamente se destaca como um dos grandes picos da atuação, aos Estados Unidos, confessando: “andei a passear pelas ruas de Lisboa a pensar… não quero ir para casa”. Sozinha com o teclista, segue então com a elegante e clássica balada ‘It is You’, sendo brindada com um silêncio solene e muitos aplausos no final.

Na reta final, depois de chamar os seus “rapazes azuis” novamente ao palco, deixa-se embalar pelo baixo profundo de ‘Why Don’t You Believe in Me’, numa versão também bastante diferente do original, e perde-se no momento emocionante ‘My Baby Don’t Understand Me’ antes de correr para o fim com uma animada ’Short Court Style’. Um pouco ao lado daquilo que esperávamos, a artista de Richmond, Virginia, ziguezagueou no Super Bock em Stock, apresentando-se de forma algo desequilibrada quando, para triunfar, só tinha de puxar pelas belíssimas canções que escreve.