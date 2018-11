A biógrafa de Freddie Mercury deu recentemente uma entrevista à Billboard, na qual abordou a personalidade do vocalista dos Queen - que, conta, lhe revelou sentir-se "aprisionado pela fama".

Segundo Lesley-Ann Jones, Mercury era um homem "muito bem educado e respeitável", mas também "muito tímido", apesar do à vontade com o qual se mostrava em palco.

"Ele era gentil e simpático, mas também conseguia ser ácido e cruel. Tive vários momentos menos bons com ele durante todos os anos em que acompanhei os Queen", disse.

"Era bastante honesto em relação à forma como a fama e o dinheiro o arruinaram. Na maior parte das vezes, desejava o anonimato e a normalidade. Uma noite, em Montreux [Suíça], disse-me que se sentia aprisionado pela fama. Já sabia que os seus dias estavam contados; pediu-me que o atirassem simplesmente para um lago".

A biografia de Freddie Mercury, "Bohemian Rhapsody: The Definitive Biography of Freddie Mercury", voltou a estar em destaque nas livrarias após a estreia do filme com o mesmo título da célebre canção dos Queen.

Lesley-Ann Jones descreveu a obra como sendo "fruto do amor": "Eu adorava-o. É entusiasmante que haja tanta gente a ler agora a sua história", acrescentou.