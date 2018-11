O ex-vocalista dos Rainbow, Graham Bonnet, afirmou à Heavy TV que irá em breve conhecer um filho que não sabia que tinha - e que era seu fã.

O encontro com Bonnet e o filho, hoje com 50 anos, irá segundo o músico ter lugar em breve. "Ele vive no Canadá. [O encontro] Vai ser muito estranho, mas muito emotivo. Ele era fã dos Rainbow e dos Alcatrazz sem saber que eu era o seu pai", contou.

O músico não anunciou no entanto uma data para este encontro, estando atualmente em digressão com a sua banda, a Graham Bonnet Band.

Bonnet foi vocalista dos Rainbow, banda formada pelo guitarrista Ritchie Blackmore (Deep Purple), durante apenas dois anos, em 1979 e 1980, substituindo à altura o já falecido Ronnie James Dio.

Em 1983, formou os Alcatrazz juntamente com Jimmy Waldo e Gary Shea, tendo gravado três álbuns nessa mesma década, reunindo-se de 2006 a 2014.