Há um ano poucos o conheciam. Há pouco menos de um ano lançou “Adoro Bolos”, o terceiro álbum. O resto é uma bonita história de amor com o público, que tem vindo a ser alimentada e a crescer de norte a sul. Conan Osiris é o maior herói que a música portuguesa viu despontar em 2018 e esta noite, no festival Super Bock em Stock, em Lisboa, deu-se a coroação. Num concerto intenso, que lotou o Tivoli, houve quem gritasse: “devias era estar no Coliseu”.

Cinco minutos antes de o palco mergulhar na penumbra, a sala do teatro da Avenida da Liberdade estava já praticamente cheia. Depois de uma entrada “ah fadista” com ‘Beija Flor’, e debaixo de uma verdadeira chuva de aplausos, Osiris entrega-se às suas “pombinhas”, que rapidamente se levantam para dançar ao som do hino ‘Borrego’… E cedo percebemos que não ia ser um concerto como os outros. Desde que o vimos, no início do ano, na primeira parte da brasileira Linn da Quebrada, a evolução é notória e a confiança com que transmite a mensagem quase parece fenómeno de evangelização.

Entre os ritmos exóticos de ‘100 Paciência’, recebida com gritos de ‘bora, Conan’, uma sempre brilhante ‘Coruja’, ao estilo Bollywood, que cola com uma versão impromptu de ‘Já não Sou Bebé’, de Romana, e o momento mais austero de ‘Barcos (Barcos)’, vai crescendo uma irresistibilidade que escorre da voz do músico para os pés do fiel companheiro, o bailarino João Reis Moreira, contagiando depois os esqueletos desengonçados do público. “Chuta essa para ver se eles tarraxam hoje ou não”, exclama, antes de se atirar a ‘Nasce nas Açucenas’. Tarraxaram até escangalhar.

Da viagem ao passado com as batidas bojudas de ‘Missingnu’, reconhecida por admiradores mais atentos, segue, então, pelo malhão dramático espacial de ‘Titanique’ até ao manjar na areia de ‘Nada Nada Nada Nada’, desembarcando numa versão intimista, com explosões controladas pela colaboração do flautista Sunil, de ‘Ein Engel’. “Não sabem há quanto tempo estou aqui à espera para estar com vocês”, exclama antes de seguir para a sequência final da atuação. ‘Adoro Bolos’ e ‘Celulitite’ (com direito a death drop de Moreira, no final) são, claro, cantadas em uníssono. E é com a solenidade de ‘Amália’, emocionado tema de encerramento do registo de estreia, que a cortina encerra. Não há “bravos” que cheguem.