Dave Navarro falou recentemente sobre a morte de Chris Cornell em entrevista com Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine e Audioslave, para o seu podcast.

"Era muito próximo dele. Quando o Chris morreu, pus-me a ouvir Soundgarden e chorei, chorei, chorei. Ainda o faço, é horrível", contou.

"Foi muito duro [perder] alguém tão talentoso, tão amável, mágico e mítico. Estive em digressão com ele em 2003. Ele trazia miúdos de clínicas de reabilitação e dizia-lhes 'vocês conseguem fazer isto se estiverem sóbrios'".

"Identifiquei-me muito com o sentimento de depressão, de solidão e isolamento, especialmente quando se está em digressão. [A morte de Cornell] doeu-me mesmo", acrescentou.