Depois de um concerto de Johnny Marr, aparente cabeça de cartaz da primeira noite do Super Bock em Stock, presenciado por apenas 'meio' coliseu, os Capitão Fausto beneficiaram de uma sala mais concorrida - na arena propriamente dita; menos populosa nas 'bancadas'.

Início desarmante, com 'Wuthering Heights', antológica canção de Kate Bush, a ecoar depois de as luzes se apagarem e antecipando a entrada da banda em palco. A disposição das posições é curiosa: numa plataforma elevada, a curta distância entre si, apresentam-se Domingos Coimbra (baixo), Salvador Seabra (bateria), Manuel Palha (guitarra, teclados) e Francisco Ferreira (teclados). No 'piso de baixo', ao centro, Tomás Wallenstein (voz, guitarra).

A banda não se demora a 'atacar', num continuum, algumas canções do passado mais distante, como 'Célebre Batalha de Formariz' (de "Pesar o Sol") ou 'Santa Ana' (de "Gazela"), evidenciando desde logo aquela que nos pareceu a maior pecha do concerto: um som que em boa parte do espectáculo soou 'rebentado', não permitindo que a voz tivesse sempre a mesma definição no 'bolo' final - o que prejudicou canções mais 'sofisticadas' como 'Amanhã Tou Melhor' (de "Capitão Fausto Têm Os Dias Contados"), também servida neste raid de início de concerto.

O repertório do álbum anterior - interpretado nesta mesma sala, a rigor, em dezembro de 2016 - parece hoje excepcionalmente apurado, especialmente na forma como, a esta distância, notamos outras inflexões guitarrísticas (Palha, Wallenstein) e, sobretudo, a criatividade dos teclados de Francisco Ferreira (tanto som distinto que sai do seu bunker).

Esse maior gabarito sente-se em 'Semana em Semana', 'Corazon', ou 'Alvalade Espera Por Mim' (mais adiante, com introdução ao piano, de Wallenstein e o remate full band entre os Blur e James Bond) mas perde-se em 'Maneiras Más', com a voz a desaparecer.

A meio do concerto, Wallenstein chama a atenção para as canções que há quase um ano a banda gravou no Brasil, das quais 8 farão parte de "A Invenção do Dia Claro", álbum que chegará em 2019. Dele ouviu-se 'Amor, É a Nossa Vida' (pareceu-nos este, o título), com algo do soft-rock dos anos 80 baladeiros - Wallenstein ao piano e um coro feminino (Madalena, Constança, Catarina) que se manteria daí para diante - e as já conhecidas 'Sempre Bem' e 'Faço As Vontades', claramente da mesma 'família', 'orelhudas' mas suaves. Percebe-se que o próximo álbum será 'outra coisa'.

O final volta a ser em formato coast to coast, sem pausas, desfilando 'Teresa' (ainda um portento, atendendo à reação do público) e 'Morro' Na Praia' (também 'bluresca') para que ninguém saia a reclamar. Foi mais 'jogo de preparação' do que 'partida de campeonato', mas parece claro que os Capitão Fausto estão longe de ter os dias contados.