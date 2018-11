Tem hoje início nova edição do festival Super Bock em Stock, que volta este ano à nomenclatura original após alguns anos a operar como Vodafone Mexefest.

O festival volta a ocupar diversos espaços da Avenida da Liberdade, em Lisboa, com dezenas de concertos que vão desde grandes nomes internacionais aos talentos emergentes da cena musical portuguesa.

O grande destaque vai para o regresso a Portugal de Johnny Marr, eterno guitarrista dos Smiths, que virá a Lisboa para apresentar os temas do seu novo álbum, "Call the Comet", editado este ano.

A cantautora norte-americana Natalie Prass, o jamaicano Masego, as britânicas Dream Wife e os portugueses Capitão Fausto, Lena De Água e Primeira Dama e David Bruno constituem os restantes pratos fortes da edição deste ano do festival, que se realiza esta sexta-feira e sábado.

Os bilhetes para o Super Bock em Stock estão à venda em todos os locais habituais pelo preço de 50 euros. existindo apenas a opção de compra de passe geral; não existem bilhetes diários.

Cada bilhete deverá ser trocado pelo seu portador por uma pulseira de acesso para todas as salas, no Coliseu dos Recreios, até à 1h de sexta e sábado. No entanto, cada uma das salas estará sujeita à sua lotação máxima - pelo que o aconselhável será mesmo chegar cedo.

A melhor maneira de chegar ao Super Bock em Stock é mesmo o metropolitano de Lisboa, bastando seguir pela linha azul até à estação dos Restauradores (a mais próxima do Coliseu), ou até à Avenida e/ou Marquês de Pombal. Pela linha verde, o Rossio é a estação mais próxima.

A Carris disponibiliza igualmente vários autocarros, com paragens no Marquês de Pombal, na Avenida da Liberdade e no Rossio. O Super Bock BUS - dentro do qual atuarão os Funkamente, esta sexta, e Hércules, no sábado - irá percorrer a Avenida ao longo da noite.