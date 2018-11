O DJ e produtor Skrillex será obrigado a pagar quase 1 milhão e meio de euros a uma fã, que alega que o músico lhe provocou um enfarte, algo que a justiça ratificou.

O caso remonta a fevereiro de 2014, quando Skrillex, durante um concerto em Los Angeles, se atirou para o meio do público, caindo em cima da fã em questão.

O júri responsável por este caso determinou que Skrillex era parcialmente responsável pelo incidente, condenando-o a pagar a quantia supracitada; no total, a fã receberá quase 4 milhões de euros de indemnização - 35% dos quais serão pagos pelo músico, com o restante a ser pago pela sua promotora e pelos donos do espaço onde este atuou.

Os advogados de Skrillex já anunciaram que irão recorrer da decisão, tendo este, em declarações ao website TMZ, afirmado contudo que "nada é mais importante que os [seus] fãs e a sua segurança". "Quero que se divirtam e desfrutem da música", completou.