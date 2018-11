O Pavilhão Rosa Mota, no Porto, vai reabrir em meados de 2019, juntando Super Bock Arena ao nome. A notícia é comunicada no site oficial da Câmara do Porto, onde se confirma também que o espaço, que se encontrava degradado, está a ser reabilitado e regressará preparado para receber não só grandes eventos desportivos e culturais como "também grandes eventos económicos, como fóruns internacionais e congressos".

A arquitetura exterior do pavilhão não será alterada e em nada as obras de reabilitação no interior, levadas a cargo por um consórcio que investiu oito milhões de euros e explorará o espaço por 20 anos, interferem nos jardins do Palácio de Cristal, que continuarão a ser geridos pelo município. Segundo notícia do jornal Público, as pequenas janelas da cúpula "terão um mecanismo capaz de as 'fechar', impedindo a passagem de luz". As obras deverão ficar concluídas em maio do próximo ano.

O nome da atleta olímpica, que foi atribuído ao antigo pavilhão dos desportos em 1991, manter-se-á na designação depois de uma primeira proposta que pedia a alteração total ter sido rejeitada pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira. A nova proposta, reformulada e aceite por Moreira, pedindo que o concessionário possa acrescentar, para efeitos de comercialização, a designação "Super Bock Arena", será votada na reunião camarária da próxima terça-feira.

A Câmara ficará com a possibilidade de utilizar o espaço em determinadas datas e receberá "quatro milhões de euros do concessionário durante a vigência do contrato", sendo que depois do término do mesmo o pavilhão ficará novamente nas mãos da Câmara do Porto. No comunicado, lê-se ainda que a atleta Rosa Mota foi consultada pela autarquia relativamente à questão do nome.