Já está disponível no YouTube o primeiro trailer para o remake de "O Rei Leão", cuja estreia está marcada para o dia 19 de julho de 2019.

O filme, que recorre a imagens geradas por computador, contará no elenco com nomes como Donald Glover e Beyoncé, que darão voz a Simba e Nala, respetivamente.

O trailer mostra uma das cenas mais icónicas do clássico do cinema de animação, com Simba a ser erguido nos braços do macaco Rafiki, após nascer. Veja aqui: