António Zambujo, cujo novo disco, “Do Avesso”, chega às lojas amanhã, 23 de novembro, revelou em entrevista à BLITZ que irá gravar um dueto com Salvador Sobral.

Depois de, este ano, ter escrito (e gravado) uma canção com Carlão, incluída no álbum “Entretenimento?”, e de cantar também no disco de Márcia, “Vai e Vem”, o músico alentejano confirmou que recebe “muitos convites” e que os aceita, sempre que se identifica.



“Já trabalhei com o Júlio Pereira, as Vozes da Rádio, a Luísa Sobral, o Miguel Araújo, a Márcia, o Samuel Úria... Também vou como fã. [Recentemente] cantei com os Resistência, que cresci a ouvir. Para mim, essas colaborações são também oportunidades de realizar sonhos, de estar com eles e perceber como trabalham. Com o Salvador vou gravar um dueto, no final de novembro”.



O novo disco de Salvador Sobral, no qual será incluído esse dueto com António Zambujo, está a ser gravado e ainda não tem data de edição.



Leia em breve a entrevista da BLITZ a António Zambujo, cujo novo disco sai amanhã.