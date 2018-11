Começa a compor-se o cartaz do festival Mad Cool, que se realiza anualmente em Madrid e que, desde 2016, tem partilhado com o NOS Alive alguns dos principais nomes que por ali têm passado - os dois eventos realizam-se, aliás, nas mesmas datas.

Para a edição de 2019, o Mad Cool já confirmou dois nomes que também passarão pelo festival português: os Cure e os Bon Iver. Mas há outros artistas que poderão, também eles, visitar Portugal em julho.

Os Vampire Weekend, os Mogwai e os 1975 são exemplo disso, sendo que o festival espanhol também contará com os National; o regresso da banda de 'Mr. November' será, no entanto, mais improvável, já que passaram este mesmo ano pelo NOS Alive.

Bandas e artistas como La Dispute, Carpenter Brut, Milk Teeth, Rews, Tash Sultana e The Snuts poderão também passar pelo NOS Alive, confirmadas que estão no Mad Cool.

O Bilbao BBK, festival cujas datas também coincidem com as do NOS Alive e que também tem por hábito partilhar alguns nomes do seu cartaz com o evento de Algés, apenas confirmou os norte-americanos Weezer até à data.

O NOS Alive realiza-se de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés, estando os bilhetes à venda em todos os locais habituais.