Rod Stewart irá regressar a Portugal em 2019. O músico britânico virá apresentar os temas do seu novo álbum, "Blood Red Roses", com um espetáculo na Altice Arena, em Lisboa.

Este concerto faz parte da nova digressão europeia de Rod Stewart, e terá lugar a 1 de julho. Será a quinta vez que o autor de 'Da Ya Think I'm Sexy?' pisará os palcos portugueses, após a estreia em 1983, no Estádio do Restelo.

Os bilhetes para o concerto serão colocados à venda em todos os locais habituais a partir da próxima sexta-feira, a preços que vão dos 55 euros aos 250 euros.

Antes disso, os membros do clube de fãs de Rod Stewart poderão adquiri-los em regime de pré-venda já a partir desta terça-feira, e na quinta as lojas FNAC acolherão uma pré-venda exclusiva.