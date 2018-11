Centenas de fãs de Avicii juntaram-se este fim de semana na igreja Hedvig Eleonora, em Estocolmo, para um último adeus ao músico.

Recorde-se que Avicii, de seu verdadeiro nome Tim Bergling, morreu em abril aos 28 anos enquanto se encontrava de férias em Mascate, Omã. Foi posteriormente confirmado que o DJ e produtor se suicidou.

Durante a cerimónia fúnebre foi possível escutar a música do próprio Avicii, interpretada por um coro.

Em declarações ao website E!, uma das pessoas presentes na cerimónia - que contou com a presença da família do músico, e com várias fotografias deste no altar - descreveu-a como "bastante tocante" e "uma grande homenagem a Avicii".