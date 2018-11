Os últimos dias de Mac Miller foram "felizes", explicou Thundercat, antigo colaborador do rapper. No final de agosto, Miller preparou inclusive uma festa de aniversário para Sanaa, a filha de Thundercat.

"Ele recusou-se a não celebrar connosco", contou. "Ele andava feliz. Via-o nele. Não era um engodo". Poucos dias depois, a 7 de setembro, Mac Miller sofria uma sobredose de drogas que provocou a sua morte, aos 26 anos.

Essa mesma festa de aniversário foi a última vez que Thundercat viu Mac Miller com vida, conforme explicou à revista Rolling Stone. Na calha estava uma digressão conjunta em torno de "Swimming", o último álbum de Miller, e a gravação de um vídeo para 'What's the Use?', canção na qual colaboraram.

E não era tudo; um disco em conjunto com Post Malone estava já a ser preparado. "Ele nunca parou de trabalhar em música nova desde que o conheci até à semana em que morreu", revelou o seu produtor de longa data, Eric Dan.

A última pessoa a vê-lo com vida foi a assistente pessoal do autor de 'Loud', na véspera da sua morte. Nessa mesma noite, Miller chegou ainda a ligar à sua mãe.

As causas da sua morte, ainda que trágicas, podem não ser chocantes; o vício de Mac Miller em drogas duras era sobejamente conhecido.

Apesar de estar a tentar ficar "limpo", estando acompanhado por um treinador de recuperação desde 2016 e frequentando um ginásio em Los Angeles, o rapper tinha deslizes frequentes. Segundo a assistente, um deles ocorreu a 4 de setembro, meros três dias antes da sobredose.

O também rapper Ty Dolla $ign, com quem Miller estava a trabalhar, diz deste que se encontrava "bem disposto", tendo passado um dia na sua companhia apenas duas semanas antes. Quando soube da sua morte, chorou. "E nunca choro. Ninguém me vê a chorar. Foi o dia mais duro de sempre".