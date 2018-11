Não fosse a LX Factory um dos mais vívidos símbolos da gentrificação que tem varrido Lisboa e a chamada sala das colunas – uma enorme nave de arquitetura industrial com paredes de tijolo exposto que podia ter saído directamente de um episódio de Peaky Blinders – poderia, de facto, ser um espaço perfeito para receber Peter Murphy e David J em noite de celebração da memória dos Bauhaus. Só que para lá chegar não se atravessa uma qualquer zona fabril esconsa, deserta e abandonada – como poderia ter acontecido na época dos primeiros concertos dos Bauhaus em cidades como Birmingham ou Northampton –, antes um espaço comercial, cheio de restaurantes que não têm mãos a medir para servir turistas...

Em Lisboa para celebrar 40 anos de Bauhaus, Peter Murphy – ladeado por David J, baixista original da banda de "In The Flat Field" – 61 anos cumpridos no último Verão, provou estar em forma, ainda que o cabelo possa ir regredindo um pouco, facto amplamente compensado por uma barba que lhe confere um ar decididamente apropriado de Mefistófeles. Ainda assim, o ícone gótico vestido de negro mais do que diabólico provou ser humano quando para uma épica revisão de 'She’s In Parties' chamou ao palco alguém que, explicou, tinha acabado de conhecer no avião: “ele vem do Gana, é vice presidente de uma associação de refugiados e um excelente músico de reggae”. O músico – cujo nome entendemos ser Adam... – encaixou o seu djembé em cima dos poli-ritmos da canção que abria "Burning From The Inside" – além do baterista, também Murphy acrescentou percussão electrónica ao propulsivo tema – depois da estrela máxima da noite endereçar ao público que esgotava a sala um apelo para se apoiar a causa dos refugiados.

Os Bauhaus deram o seu primeiro concerto num pub de Wellinborough, perto de Northampton, a 31 de Dezembro de 1978. Peter Murphy, Daniel Ash, Kevin Haskins e David J gravaram alguns dos melhores registos do período pós-punk, combinando as principais lições impostas pela geração de 1976-77 com ecos da escola Bowie-Roxy e uma dose generosa de dub que contribuiu decisivamente para a aura espectral que sempre lhes envolveu a música. O álbum de estreia, "In The Flat Field", surgiu em 1980 através da 4AD, um ano após a estreia em single com o mítico 'Bela Lugosi’s Dead'.

A presente digressão começou no passado mês de Outubro, em São Paulo, no Brasil, e passou por outros países da América do Sul, pela Oceania, Rússia, Sérvia, Suíça e França, antes de chegar à LX Factory. Em Paris, há 4 dias, Murphy e companheiros tocaram no Bataclan. Além de David J, que é alguns meses mais velho que Murphy mas que mantém igualmente a forma e o carisma, com os seus óculos escuros que são imagem de marca a comporem a imagem, secundam Murphy em palco dois músicos muito experimentados: o guitarrista Mark Thwaite fez parte dos Spear of Destiny e Mission e carrega, portanto, as credenciais corrctas para esta nova... missão, até porque já há muito que acompanha Murphy; e o baterista americano Marc Slutsky é um daqueles veteranos tour/session drummers que já alugou os seus skills a meio mundo, de Kylie Minogue aos Goo Goo Dolls.

O concerto começa por seguir à risca o alinhamento do álbum de estreia que é tocado na íntegra, ficando logo claro em 'Double Dare' que o quarteto consegue debitar um som musculado e denso, com o baixo carregado de distorção de David J a ser um sólido pilar onde toda a banda ancora o seu som.

A interpretação fiel do material do álbum de estreia leva Murphy e companheiros por temas icónicos como 'In The Flat Field', 'The Spy in The Cab' e, sobretudo, 'Stigmata Martyr', canção em que o sempre teatral Peter Murphy carrega o suporte de microfone sobre os ombros, como se de um trave de madeira destinada a uma crucificação se tratasse. Sem qualquer tipo de elaboração cénica, sem décor de espécie alguma, Murphy faz milagres usando o foco de luz estrategicamente apontado à sua cabeça, usando toda a expressividade do seu olhar para relembrar ao público porque assombrou tantos sonhos de tanta gente na década de 80.

A sala, esgotada, veste-se, compreensivelmente, de tons mais escuros e a média de idades deve rondar os 40 anos, o que não impede que se vislumbrem algumas Siouxsies e um par de Robert Smiths entre o público que em mais de uma ocasião demonstra conhecer de cor e salteado o reportório que Murphy, J e companhia ali debitaram.

Depois de 'Nerves', tema final, do alinhamento de "In The Flat Field", começou então a viagem pelo lado mais celebrado do cancioneiro dos Bauhaus, com Peter Murphy a fazer a sua primeira comunicação, quando apresentou os membros da banda. 'Burning From The Inside', 'Silent Hedges', 'Bela Lugosi’s Dead', 'She’s in Parties', 'Adrenalin', 'Kick In The Eye', 'The Passion of Lovers' e 'Dark Entries' levaram o concerto até ao fim. O som naquela imensa nave não é o melhor e as canções que originalmente viviam de um equilíbrio entre força e atmosfera soaram ali com as frequências mais embaraçadas do que seria desejável, mas é inegável que Murphy, J, Thwaite e Slutsky continuam todos em forma nos seus respectivos instrumentos, mais do que capazes de sustentar a deriva rítmica de 'She’s In Parties' ou a solidez musculada de 'Kick In The Eye'.

A paciência do público que aguardou a entrada da banda em palco quando já passava bastante das 22 horas foi ainda recompensada com um par de encores em que se acomodaram versões dos Dead Can Dance ('Severance'), T. Rex ('Telegram Sam') e, claro, David Bowie ('Ziggy Stardust'), remate previsível, mas também perfeito e eficaz para uma noite que se passeou pelos domínios da memória e que talvez por isso mesmo ninguém quis deixar de registar no seu telefone. É que a memória já não é o que era e foi para isto mesmo que meteram todos aqueles gigas na palma da nossa mão, certo?