Um vídeo que compara a performance do ator Rami Malek em "Bohemian Rhapsody" com a do próprio Freddie Mercury, no icónico espetáculo no Live Aid, está a dar que falar.

O vídeo junta imagens dos dois momentos para provar que, no filme, não houve nenhum pormenor que tivesse escapado a Malek em relação a esta atuação.

Os fãs dos Queen têm reagido em massa a este vídeo, e há mesmo quem diga que Rami Malek merece um Óscar pelo seu papel. Veja aqui: