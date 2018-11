Bruce Dickinson, vocalista dos Iron Maiden, afirmou que irá rejeitar a entrada dos Iron Maiden no Rock and Roll Hall of Fame, caso a banda britânica venha a ser nomeada.

Em entrevista ao jornal The Jerusalem Post, o músico deixou bem clara a sua posição: "Estou muito feliz por [os Iron Maiden] não lá estarem e não quero nunca lá entrar", afirmou.

"Se algum dia nos nomearem, irei recusar entrar. Não irão ficar com o meu cadáver. O rock não pertence a um mausoléu em Cleveland, é uma coisa viva; se a puserem num museu, morre", completou.

Já no mês passado Dickinson havia tecido comentários menos abonatórios para com o Rock and Roll Hall of Fame, dizendo a um jornal australiano que era tudo "uma treta".

"É dirigido por uma cambada de americanos hipócritas que não saberiam o que é o rock and roll nem que este lhes batesse na cara", explicou. "Precisam de parar de tomar Prozac e começar a beber cerveja".