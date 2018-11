Um anúncio de Natal da retalhista John Lewis, que conta com Elton John, está a causar reações entusiásticas entre os fãs do veterano músico inglês.

O anúncio começa por mostrar Elton no tempo presente, em casa, sozinho e junto ao piano, recuando cronologicamente pela vida e obra de Elton John até ao momento em que, em criança, a futura estrela recebe o presente por parte da avó: o instrumento que lhe viria a mudar a vida. Trata-se de uma reconstituição romanceada do percurso do músico, recolocando-o em fases diversas da sua carreira.

Ao longo do mesmo, é possível escutar 'Your Song', o seu primeiro êxito, datado de 1970, tal como foi por si interpretado em diversas alturas da sua carreira. A publicidade da John Lewis - que, naturalmente, está a vender pianos este Natal - termina com uma mensagem: "Há presentes que são mais que um presente".

O cenário do anúncio, que já foi visto mais de 4,4 milhões de vezes só no YouTube, irá estar exposto na loja da John Lewis em Oxford Street, Londres, onde os clientes poderão explorar o vestiário de Elton John, o seu estúdio e a sala.

O músico descreveu o anúncio como "fantástico" e diz ter "adorado" a sua participação. "Foi uma belíssima oportunidade para mim, de refletir sobre a minha vida na música e na viagem que tenho feito", explicou.

Veja aqui: